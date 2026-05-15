タレントの滝沢カレン（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。13日に迎えた誕生日を祝われる様子を公開した。「無事、2026年5月13日に34歳になりました」と報告。続けて「まだまだ地球年齢に比べたら呼吸ほどのはじっこのような年齢ですが、それでもわたしなりにとびっきりの34年間を過ごせてきた気がします」と持ち前の独特な表現でここまでの人生を振り返った。続けて「34歳も周りの方に優しくされて嬉しかった気持ち