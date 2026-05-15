◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）試合終盤に不穏なムードが漂った。中日が３点を追う９回１死一塁でボスラーがヤクルト・キハダの１５３キロの直球を左手首にぶつけられた。キハダは帽子を取って頭を下げたが、５回と７回には細川も死球を受けており、井上一樹監督は「３つやぞ！」と指で数字をつくりながらベンチを飛び出した。松中打撃統括コーチに止められて引き下がったが、その後、