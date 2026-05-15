女優の郄橋ひかるがオレンジコーデでファンを魅了した。１５日にインスタグラムでオレンジのワンピースを着た姿をアップ。透け感のある生地になっている。この投稿には「やばい！めっちゃ可愛い」「魅惑的」「めっちゃ脚長い」「見惚れます」「小顔すぎて美しい」「明るいのも良い」「背が高くてうらやましい」「キマッテルー」「女神様です」などの声が寄せられている。