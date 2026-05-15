◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が「危険スイング」で１２球団の１軍では初の警告が与えられた。２点リードの７回２死だった。４球目の外角スライダーに手を伸ばしてファウルとなると、バットがすっぽ抜けてマウンドの前へ。芦原球審から危険スイングで警告を告げられた。「スライダーをバットに当てようと思って、当てたら飛んで行ってしまった。退場かなと思ったんですけど