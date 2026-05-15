女優の山下リオが１５日、都内で映画「トランジット・イン・フラミンゴ」（堀内友貴監督）の初日舞台あいさつに共演の細川岳、祷キララと出席した。見知らぬ３人が偶然出会い、１台の冷蔵庫と共に、フラミンゴを探すこととなる、不思議であたたかい人間ドラマ。映画にちなんでフラミンゴ色のパンプス姿で登壇した山下は「今日はこんなにたくさんの方に来ていただき本当にうれしいです」と笑顔。撮影は２年前にしていたという