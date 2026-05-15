◇大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が初黒星を喫した。東同１１枚目・宇良（木瀬）に土俵際で上手投げを食らい、もつれたが、行司軍配は宇良に。「左を差して、起こしていこうと思ったけど、うまくいかなかった」と肩を落とした。５日目まで大関・霧島と並び、平幕で唯一の全勝を守っていたが、初めて土がついた。７日目は埼玉栄高の同期で新入幕の若ノ勝（湊川）との一番が