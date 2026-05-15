◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人はＤｅＮＡとの３連戦初戦をものにして今季初の４連勝を飾った。トレイ・キャベッジ外野手は５回に先制の６号ソロを豪快に右中間スタンドに放り込み、井上温大投手を援護。スポーツ報知評論家の村田真一氏は「理想的な一発やったね」と称賛した。＊＊＊＊＊お見事なキャベッジの一発やったね。平良の甘いシンカーかな。逆方向の左中間にあの打球の