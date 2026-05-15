ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第１０戦スカパー！ＪＬＣ杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は１５日、３日目を開催した。長谷川晴哉（群馬＝２６）はこの日の前半１Ｒ、６コースから最内差し。道中で石田勇斗と２番手争いとなる中、２周１Ｍで巧みにさばいて２着を確保した。後半１１Ｒは５着で、ここまでは得点率６・２０の１６位タイ。予選最終日の４日目（１６日）はボーダー上からの勝負駆けとなる。５０