１５日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、日本サッカー協会がこの日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表したことを報じた。この日の番組には自ら選手たちの名前を呼び上げた森保一監督が生出演。冒頭、画面に大映しになると「大和魂を持って、ワールドカップ、一緒に戦ってください！」と視聴者に呼びかけた。今の心境を聞かれると「まずＮＨＫ、メディ