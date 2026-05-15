再びドル買い、原油相場にらみで＝ロンドン為替 ロンドン昼過ぎ、再びドルが買われている。NY原油先物が103ドル割れまで反落したあと、足元では再び104ドル台後半へと買われている。ドル円は158.50台に反発。ユーロドルは1.1630付近、ポンドドルは1.3360付近に再び軟化。原油にらみの神経質な地合いが続いている。 USD/JPY158.55EUR/USD1.1629GBP/USD1.3357