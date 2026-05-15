子どもがやりがちな“NG行動”を弁護士の監修で解説した『それ犯罪かもしれない図鑑』が、14日発表の最新『オリコン週間BOOKランキング』で、週間売り上げ1.3万部で4位にランクイン。ジャンル別「児童書」で、初の1位を獲得しました。本作は、2024年刊行の『それ犯罪かもしれない図鑑』をソフトカバー版として2025年9月に発売。今年4月以降、数々の情報番組やメディアで取り上げられ、2026年4月20日付の同ランキングで9位にランク