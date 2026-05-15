◇セ・リーグ巨人2―0DeNA（2026年5月15日東京D）巨人は今季初の4連勝で3位に浮上した。12球団で最も遅い今季39試合目で初の完封勝ち。井上が自己最長タイ8回3安打無失点の好投でDeNA戦7連勝を飾った。阿部監督は井上を「ナイスピッチングの一言だったと思います」と称賛。7回無死一、二塁のピンチを脱したことに「すごく彼が成長するにあたって大事なイニングだったんじゃないかなと思います」。8回まで続投させたが「