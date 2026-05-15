PUFFYが、15日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』（後9：00）に出演。作詞・井上陽水、作曲・奥田民生による「アジアの純真」の“幻のタイトル”について、タモリが明かす一幕があった。【画像】&TEAMにPUFFY…わくわくが止まらない出演者ラインナップ同曲にタモリが関わっていたのかという石崎ひゅーいからの質問に答える形で、タモリが「結論から言うと、関わってないんです（笑）。昔、私が『熊猫深山』っ