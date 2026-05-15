「巨人２−０ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）巨人が４連勝で３位に浮上した。巨人・井上の好投が光った。リフレッシュ期間を経て中１１日で登板し、８回３安打無失点。四回に三森に初安打を許したがけん制で仕留めるなどピンチをしのいだ。七回には先頭の度会に二塁打を許し、筒香に四球で無死一、二塁としたが、佐野、勝又、神里をアウトに取った。ＤｅＮＡには今季全ての勝ち星となる３勝目で、昨年から７連勝。バット