千葉J戦で攻め込む長崎の馬場（右）＝ハピネスアリーナ（（C）B.LEAGUE）バスケットボールのりそなBリーグのプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は15日、長崎市のハピネスアリーナなどで2戦先勝方式の準決勝第1戦2試合が行われ、初優勝を目指す長崎（西地区1位）が千葉J（東地区2位）を82―74で下した。3季ぶりの王座を狙う琉球は名古屋Dとのワイルドカード勢対決を85―65で制し、先勝した。第2戦は16日に行われる。名古屋