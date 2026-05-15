函館競輪場のG3「五稜郭杯争奪戦」は2日目を終えた。7Rの二次予選は打鐘前に7番手から仕掛けた犬伏湧也（30＝徳島）が1周半逃げて力強く押し切った。岩津―柏野を引き連れ、ラインで上位独占。犬伏は「流れに乗りながら出切れた。バックが向かい風でしんどかったけど押し切れて良かった」と振り返った。2場所連続優勝と絶好調で臨んだ前場所の平塚ダービーは6、6、7、6着とふがいない成績に終わっていただけに「切り替えて練