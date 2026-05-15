◇セ・リーグ阪神0―2広島（2026年5月15日甲子園）阪神は今季すでに3度目の対戦となった広島・栗林良吏投手（29）の前に1安打完封を許して開幕から39試合目にして初の零敗を喫した。リーグ連覇を狙う阪神の前に大きな壁となってたちはだかっている栗林。1度黒星を付けてはいるものの、この日を含めて3度の対戦でチームは2敗。栗林には計24イニングを2失点に封じられている。難攻不落の右腕にファンもXで様々な反応。「