「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）阪神は今季３９試合目にして初めての完封負けを喫した。初回２死で大山が中堅右への安打を放ったが、二回から八回までは三者凡退。中５日で今季初めてカード頭を任された先発の大竹は、６回５安打２失点（自責点１）で２敗目を喫した。阪神・藤川監督は大竹が先発の仕事は果たしたかと問われ「そうですね」。打線の援護があれば展開が変わったかとの質問には「やっぱり、今の栗林投