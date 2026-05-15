授業だけは真面目に取り組んで！ 先生は女子生徒の「恋心」に振り回されまくり▶▶この作品を最初から読む美術教師の波瀬ホタルが頭を悩ませているのは、ちょっと目が離せない元不登校の女子生徒・猫目ユナ。彼女は非常勤講師の白鳥アコに一目惚れし、それをきっかけに登校を再開しますが、まだクラスには馴染めていない様子…。そんなある日、ひょんなことからホタルはユナの“恋”を応援することに。一方の白鳥も感情