5月15日、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナルGAME1が行われ、西地区勢の長崎ヴェルカと琉球ゴールデンキングスがファイナル進出に王手をかけた。 沖縄サントリーアリーナで名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（第7シード）を迎え撃った琉球（第6シード）は、前半に3ポイントが当たり45－41とリードして前半を終えると、第3クォータ}