ワールドカップを戦う日本代表のメンバーが発表になった。ちょうど1か月後、6月15日のグループリーグ初戦で対戦するオランダのメディアも速報している。オランダ『Voetbal International』は森保一監督らが行った会見の様子を速報。三笘薫が怪我のために招集外となったことを報じ、代わってかつて同国のNECにも所属したFW塩貝健人といった若手を招集したことを伝えている。一方で同国リーグで3ゴール8アシストと結果を残す22