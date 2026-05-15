北海道が「自転車安全の日」と定める2026年5月15日、釧路警察署は自転車の利用者らに4月から始まった青切符制度の周知や安全運転を指導しました。警察官は学校の下校時間に合わせ、午後3時から交通量が多い釧路町の交差点で1時間実施し、高校生や大学生ら約50人に声をかけ、啓発グッズを配布しました。多かった違反は走行可能との標識がない歩道での運転で、自転車を押して歩くか車道の左側を走るよう指導しました。歩道を走行し指