人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの完全新作『機動警察パトレイバー EZY File 1』公開初日舞台あいさつが15日、都内で行われ、出渕裕監督、キャラクター原案のゆうきまさみ氏、脚本・シリーズ構成の伊藤和典氏、エンディングアーティストの永井真理子が登壇。ゆうき氏が32年ぶりに描いた漫画『機動警察パトレイバー』について語った。【集合ショット】これはレア！出渕裕監督や永井真里子らが集結冒頭、「僕の漫画