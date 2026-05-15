奈良市の興福寺で行われた、古都に初夏の訪れを告げる伝統行事「薪御能」＝15日夜古都に初夏の到来を告げる伝統行事「薪御能」が15日、奈良市の春日大社と興福寺で始まった。春日大社では金春流能「翁」、興福寺では宝生流能「頼政」などを上演した。堺市から夫と訪れた松本一美さん（64）は「タイムスリップした気分になった」と感想を語った。薪御能は869年から続く興福寺の法会「修二会」が由来。法会に付随して演じられ