◇セ・リーグ阪神0─2広島（2026年5月15日甲子園）広島・栗林良吏投手（29）が、15日の阪神戦で痛快な完封劇を演じた。終わってみれば、準パーフェクトの快投を演じた開幕3戦目の3月29日の中日戦以来、今季2度目の完封で4勝目。シーズン2度の1安打以下シャットアウト勝利は、球団では72年外木場義郎以来54年ぶりの快挙となった。価値があるのは、今季阪神はここまで38試合で無得点試合はなし。虎を初の零敗で牛耳ったこ