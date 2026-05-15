「巨人２−０ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）巨人・浦田が「危険スイング」で警告を与えられた。ルール適用１号となった。七回の打席で、低めの変化球にスイングしたが、バットが手を離れて前に飛んだ。バットは誰にも当たらずマウンドの前で止まり、打球はファウルだった。球審は「ただいま浦田選手、すっぽ抜けました。警告を与えます」とアナウンス。球場からどよめきが起こった。試合後、浦田は「（球種が）スライ