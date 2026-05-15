１５日午後８時２２分ごろ、宮城県で震度５弱、岩手県で震度４などの地震があった。気象庁によると、震源地は宮城県沖で、震源の深さは約５０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）６・３と推定される。神奈川県内では、横浜市鶴見区、神奈川区、西区、戸塚区、川崎市川崎区、宮前区、相模原市緑区、平塚市、海老名市、小田原市などで震度２を観測。川崎市麻生区、横須賀市、藤沢市、湯河原町など広い範囲で震度１となった。