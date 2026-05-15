あきんどスシローは、5月15日より、濃厚な豚の旨みと醤油のキレを堪能できる「豚骨醤油ラーメン」を全国の店舗にて期間限定で販売する。2014年の販売開始以来、170種類以上のメニューを開発してきたスシローのラーメンシリーズから、パンチの効いたオリジナルの新作が登場するとのことだ。スシロー「豚骨醤油ラーメン」○醤油のキレと豚の旨みが絡み合うこだわりの一杯今回登場する「豚骨醤油ラーメン」(470円〜)は、豚の旨みに醤