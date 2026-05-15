SALES GOは、2026年5月14日、全国の20〜50代の営業職553人を対象に実施した「営業スタイルに関する意識実態調査」の結果を公開した。本調査は2026年3月にインターネット調査にて行われたもの。○Z世代営業職の8割が接待に前向き、世代が上がるほど消極的に取引先との飲み会やゴルフなどの接待についてスタンス取引先との飲み会やゴルフなどの接待についてスタンスを尋ねたところ、「積極的に参加したい」「必要なら参加する」と回