あきんどスシローは、5月15日より、白桃とすももを贅沢に使用した「桃すぎるパフェ」を全国の店舗にて期間限定で販売する。また、同日より、アサイーをベースにした「アサイーのワッフルボウル」も登場する。いずれも専属パティシエが開発した、初夏にぴったりのこだわりのスイーツとのことだ。スシロー「桃すぎるパフェ」「アサイーのワッフルボウル」○桃の香りと果肉がごろっと入った「桃すぎるパフェ」「桃すぎるパフェ」(380