バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝戦（１５日、神奈川・横浜アリーナ）は、連覇の狙うレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが先勝だ。ＲＳを圧倒的な強さで制したサントリーは、同２位の大阪Ｂが対戦。会場には１万０１２１人（速報値）が駆けつけ、今季限りでサントリーを退団する高橋藍と左のエース・西田有志と直接対決を目に焼き付けた。第１セットは終盤まで一進一退の攻防が続くも、サントリ