【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・ウィットリー―ＤｅＮＡ・篠木健太郎（１４時・東京ドーム）◆中日・大野雄大―ヤクルト・奥川恭伸（１４時・バンテリンドーム）◆阪神・村上頌樹―広島・森下暢仁（１４時・甲子園）【パ・リーグ】◆日本ハム・加藤貴之―西武・隅田知一郎（１４時・エスコンＦ）◆楽天・古謝樹―ソフトバンク・スチュワートＪｒ．（１３時・楽天モバイル）◆ロッテ・田中晴也―オリックス・田嶋