大人も子どもも自分だけのシール帳づくりのために、何枚でも集めたくなる「シール」。【ダイソー】で、大人可愛いシールを発見したインスタグラマーさんがいるもよう。今回は、インスタグラマーさんがダイソーでゲットした、ゆる可愛い猫が描かれたフレークシールと、カフェの世界観を楽しめるシールをピックアップしました。 猫 × 菓子パンのゆるかわフレー