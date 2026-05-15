韓国ガールズグループ・FIFTY FIFTY（フィフティーフィフティー）が、ブラックを基調にした統一感のあるスタイリングが可愛いと話題に。その中でも特に注目を集めたのが、韓国で今トレンドとなっている「ソックス」の足元コーデです。 “ソックス見せ”が韓国アイドルの定番に 今回のFIFTY FIFTYは、ミニ丈のブラックワンピースにソックスを合わせたスタイルを披露。黒のローファ