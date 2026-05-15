◆パ・リーグロッテ６―３オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・岸田護監督が試合後、米国の病院で右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けた山下舜平大投手について言及した。開幕前に右肘のコンディション不良で離脱し、ここまで１軍登板なし。今季中の復帰は絶望となったが「必ず治ると思う。確実に治して、レベルアップして戻ってきてくれる」と１６１キロ右腕にエールを送った。山下自身は従来