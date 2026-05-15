朝の忙しい時間にコテやアイロンを使いこなすのは大変だったり、コテが苦手でスタイリングがうまくできなかったり……。そんな人は、ゆるめのパーマを取り入れれば、乾かすだけでオシャレな動きが手に入るかも。「juno Hair Salon」のスタイリスト@hanae.yamaguchiさんが発信するスタイルは、無理なく今っぽい抜け感を与えてくれそうなものばかり。今回は、手間をかけずに垢抜けられる、ゆるっとパーマのおすすめスタ