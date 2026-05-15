元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが、焼肉ディナーショットを公開した。１５日までにインスタグラムで「あいらぶやきにく〜ハラミが１番好き！！みんなはどの部位が好きですか？」とつづり、白の帽子をかぶり黒のメガネをかけた、笑顔の写真をアップ。「ちなみに韓国海苔（のり）ご飯で必ず食べます笑たまらんよなぁ！！」と続け、「＃焼肉＃焼肉ディナー」とハッシュタグを添えた。この投稿には「焼肉良いですね」