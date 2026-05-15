子どもの学校行事や保護者会。そこで最も緊張が走る瞬間といえば、やはり「役員決め」ではないでしょうか。誰もが忙しさを抱える中で、負担の大きい役割を引き受けるのは勇気がいるものです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 教室を支配する沈黙 先日、子どもが通う小学校のクラスでPTAの役員決めがありました。 司会の現役員さんが「どなたか、来年度の役員を引き受けてくださる方はいませんか？」と呼びかけ