◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手がチームで唯一の安打を放ったが、痛い失策を犯した。６回に先頭・大盛の一ゴロを後逸。二塁へ進まれた。辰見に送りバントを決められ、１死三塁で小園に中前打を浴びた。広島に２点目を与えた。バットでは初回２死一塁から、右前へチームで唯一の安打を放った。２打席目以降は栗林に抑えられ、凡退。３９試合目で初の完封負けとなったが「悔しか