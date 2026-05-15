◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人が今季初の４連勝で３位に再浮上した。両軍無得点の５回無死、キャベッジ外野手が左中間席に今季７号ソロを放って先制。この２戦連発となった打球速度１８１キロの豪快弾が決勝点となった。巨人のトレイ・キャベッジ外野手の一問一答は以下の通り。―５回の打席はどんな意図を持って立ったのか。「確かに最初の５回までは非常に苦しめられましたけど、な