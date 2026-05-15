「日本ハム０−３西武」（１５日、エスコンフィールド）日本ハムが今季３度目の零敗で２連敗。借金２となった。打線は西武先発の平良を攻略できず。四回から３イニング連続で先頭打者が出塁するなどしたが、要所を締められて七回までわずか２安打に抑えられた。試合後、新庄監督は「今日の平良くんはなかなか打てません。明日、明日！」と球団を通じてコメントした。