中道改革連合の篠田奈保子元衆院議員が14日にX（旧 Twitter）を更新。「国旗損壊罪」をめぐり、古くなった国旗を処分することに「刑罰が課される」可能性を指摘し、ネット上からツッコミを集めている。 自民党などが導入を目指している、国旗を傷つける行為を罰する法律である「日本国国章損壊罪」。同党は国旗の損壊、除去、汚損のほか、公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列を処罰の対象とする