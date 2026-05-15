「ロッテ６−３オリックス」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが西川の２試合連続となる３号決勝３ランで快勝。５月初の連勝を飾った。同点で迎えた七回は２死から高部、小川の連打で一、二塁の好機。西川はカウント３−０から山崎の内角への１５２キロ直球を左翼スタンドに運んだ。「ここしかないと思ったんで、真っ直ぐ１本でいきました」とコメントした。三回には１死二、三塁からポランコの遊ゴロで１点を先