本格的な夏が近づくなか、「味の素」が「2026年夏猛暑食トレンド」を発表しました。【写真で見る】“フローズンかつおだし”！？暑い夏にぴったりの凍らせグルメシャリシャリ麺つゆで暑い日も食べやすい?「凍らせグルメ」に注目季節外れの暑さとなるなか、食べたいのは冷たいグルメ。味の素の調査で、約8割の人が「夏のキッチンで料理するのはつらい」と回答。暑い夏の「食のトレンド」として注目したのが、「凍らせること」。味の