女優・飯島直子(58)が15日、自身のインスタグラムを更新。姉と姉妹旅行を楽しんだことを報告した。飯島は「誘われては聞こえないフリ予定を聞かれては笑顔で受け流してきた姉との旅計画本日開幕」と記し、実姉と旅行したことを報告。「心配性の姉出発四時間前に集合場所についてました何してたんだろう」とユーモアを交えて明かしつつ、「そんなこんなで初姉妹旅行姉の希望で食い倒れ海の幸を堪能しに北国まで