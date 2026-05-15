お笑いコンビ・ロングコートダディがこのほど、都内で行われた、ＴＢＳ系で放送されるコントの祭典「キングオブコント２０２６」のエントリー表明会見に、昨年大会王者として出席した。昨年大会でしのぎを削ったレインボー、しずるらを前に優勝後の反響について問われ、堂前透は「まだマネジャーへの電話が鳴りやみません、すごいです。本当に夢がありました」と１年たっても続く特需に満面の笑み。兎も「マネジャーがずっと（