「イーグル」シリーズの末弟を増産する理由2026年4月、アメリカ空軍は現在調達中のボーイングF-15EX「イーグルII」の計画規模を倍以上に拡大し、購入予定機数を129機から267機に増やす予定であることを明らかにしました。【まるで耳みたい！】ここがF-15EXの識別ポイントです（写真で見る）なぜ、今さらF-15の増勢をアメリカは考えているのでしょうか。F-35「ライトニングII」などの第5世代戦闘機を増やすのではなく、1世代古