５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人が発表された。最年少は2005年６月生まれの後藤啓介だ。新進気鋭のストライカーは今季、アンデルレヒトからレンタルでシント＝トロイデン（STVV）に加入し、大ブレイク。現在ベルギーリーグ５位の11ゴールを挙げており、アシスト数も７に上る。昨年11月にA代表初招集を受け、勢いそのままにW杯行きも掴んだなか、オンラインで取材に対応。ベルギー時間で朝