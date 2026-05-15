老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、過去に1カ月だけ年金を支払っていない期間があるという男性からの質問です。Q：高校卒業後すぐに社会人となり厚生年金に加入。22歳のとき1カ月だけ空白期間があり