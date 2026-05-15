「ハンタウイルス」の感染者が、海外のクルーズ船内で複数報告されたというニュースが報じられています。日本国内では聞き慣れない名前のウイルスですので、初めて知った方も多いかもしれません。「致死率が高いらしい」「ネズミからの感染だけでなく、ヒトからヒトに感染しているかもしれない」といった情報に加え、クルーズ船内での集団感染と聞いて、2020年に起きた「ダイヤモンド・プリンセス号」の新型コロナウイルス集団感染